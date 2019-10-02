تعاون بين صندوق روسي و"أرامكو" في شركة عالمية تنشط في العراق والكويت

كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، عن اتفاق استثماري ضخم سيعلن عنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة إلى السعودية.

وقال دميترييف على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن الصندوق الروسي وشركة الطاقة السعودية "أرامكو" سيعلنان عن استثمار في "نوفوميت"، وهي شركة روسية مختصة بتصنيع معدات النفط.

ولم يقدم دميترييف أي تفاصيل إضافية عن الصفقة، واكتفى بالقول إن الحديث يدور حول شراء 30% من "نوفوميت".

وفي وقت سابق أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن "أرامكو" يمكن أن تصبح شريكا مهما لروسيا في مجال البتروكيماويات الواعد.

يشار إلى "نوفوميت" شركة تأسست في 1991، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة في صناعة النفط والغاز، ولدى الشركة في الوقت الراهن أكثر من 4 آلاف موظف، في شبكة تضم روسيا والأرجنتين ومصر والعراق والكويت والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات