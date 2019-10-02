انطلاق فعاليات منتدى أسبوع الطاقة في موسكو

انطلقت في العاصمة موسكو اليوم فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي لتستمر حتى السبت القادم، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.

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وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كلمة خلال الجلسة العامة للمنتدى، ستتمحور حول "شراكة الطاقة من أجل التنمية المستدامة"​​​.

وسيشارك في الجلسة بالإضافة للرئيس الروسي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة "إكسون موبيل" الأمريكية دارين وودز، ورئيس شركة "بي بي" للنفط والغاز روبرت دودلي، ورئيس شركة "أو إم" النمساوية راينر سيل، ولوند مارك رئيسة شركة الطاقة الفنلندية "فورتوم".

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط، والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي من الاقتصاد العالمي.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات حوار مثل الطاولة المستديرة، ووفقا للبرنامج الرسمي للمنتدى سيتم تنظيم أكثر من 70 فعالية تجارية، وعرض فرص واعدة على المستثمرين الأجانب في روسيا.

المصدر: RT