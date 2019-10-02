30 مليار دولار مكاسب روسيا من "أوبك+" في 2019

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، عاد على ميزانية روسيا خلال العام الجاري بإيرادات تقدر بنحو تريليوني روبل (حوالي 31 مليار دولار).

وجاء في مقال للوزير نشر في مجلة "إينيرغي بوليسي" تزامنا مع انطلاق منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم: "في يوليو الماضي تقرير تمديد الاتفاقية التي تهدف للحد من إنتاج النفط في إطار "أوبك+" حتى أبريل 2020، ونتيجة ذلك ستحصل الميزانية على إيرادات إضافية في العام الجاري بنحو تريليوني روبل".

وتوقع نوفاك، أن يتعافى الطلب على النفط في 2020، حيث سينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام 2019، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد ضعفا في الطلب على الخام بسبب الحروب التجارية، حيث نما فقط بواقع مليون برميل يوميا.

وأضاف، أن قيود الإنتاج المفروضة في إطار اتفاق "أوبك+" ليست دائمة، وستطبق في روسيا عندما يكون ذلك ضروريا لروسيا أو لا يتعارض مع مصالحها.

كما أشار الوزير الروسي في تصريحات أخرى، إلى أن وزراء دول "أوبك+" سيناقشون على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذي يستمر حتى السبت، الأوضاع في سوق النفط وخاصة الطلب ومعروض النفط.

وبموجب اتفاق "أوبك+" يتوجب على الدول المشاركة مجتمعة أن تقلص إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2018، ويتوجب على دول "أوبك" في إطار الاتفاق خفض الإنتاج بواقع 812 ألف برميل يوميا، أما الدول من خارج المنظمة فيتوجب عليها خفضه بواقع 383 ألف برميل يوميا.

المصدر: "تاس"