الليرة التركية تهوي بسبب تصريحات أردوغان

هبطت الليرة التركية 1.25 بالمئة مسجلة أسوأ أداء منذ أكثر من شهر، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمل بلاده بشكل "منفرد" على إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا.

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ودفع إعلان أردوغان، الليرة للتراجع لما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطا من صعود الدولار.

وبلغ سعر صرف العملة التركية 5.7720 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، متراجعة من إغلاق عند 5.6490 ليرة، ممهدة لأكبر انخفاض لها منذ الـ20 من يوليو الماضي.

وقال متعامل في الصرف الأجنبي، طلب عدم نشر اسمه، إنه "في حين كانت تصريحاته السابقة (أردوغان) تقول إنهم سيحاولون الأمر مع الولايات المتحدة أولا ثم ينفذونه بأنفسهم إذا فشلوا، فإن رسالة اليوم تقول إنه لا يوجد اتفاق على هذا مع واشنطن".

وأضاف: "كان هناك بالفعل ضغوط بيع عامة في عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار المتعزز، لكن هذا التطور زاد ضغط البيع في الليرة، وكان عاملا لدفع السعر إلى أعلى".

واتفقت أنقرة وحليفتها واشنطن على إقامة منطقة آمنة بطول 480 كيلومترا على امتداد الحدود مع سوريا، لكن تركيا حذرت مرارا من التحرك بشكل منفرد إذا لم ترق الجهود المشتركة إلى التوقعات.

المصدر: رويترز