 
مباشر
عاجل
أنباء عن سقوط قتيل في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد

عملاق آسيوي ينضم للاتحاد الأوراسي

مال وأعمال

عملاق آسيوي ينضم للاتحاد الأوراسي
Sputnik
عملاق آسيوي ينضم للاتحاد الأوراسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh4c

وقع قادة الاتحاد الأوراسي اليوم في عاصمة أرمينيا مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة تسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين الاتحاد وسنغافورة.

إقرأ المزيد
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوسع جغرافيا التعاون
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوسع جغرافيا التعاون

وبذلك تكون سنغافورة الدولة الآسيوية الثانية بعد فيتنام، التي توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وقال رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع موسع للمجلس: "تم توقيع اتفاقية حول منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، التي تعد الدولة الثانية بعد فيتنام، التي أبرمنا اتفاقية معها".

كذلك أكد رئيس كازاخستان، أن مسألة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران مهمة أيضا، وقال: "جنبا إلى جنب مع شركائنا الإيرانيين، سنتمكن من إدخال حيز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة مع إيران، والتي من المخطط أن يبدأ تطبيقها في 27 أكتوبر".

من جهته رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، وشدد على أن الاتفاقية ستخلق ظروفا مواتية لزيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواعدة سريعة.. شاب يفاجئ فتاة في القطار بطريقة لافتة