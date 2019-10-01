بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوسع جغرافيا التعاون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان) يوسع جغرافيا التعاون، إذ يبحث حاليا تطوير العلاقات مع 13 دولة.

وأضاف بوتين، خلال جلسة للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في يريفان: "تتسع باستمرار جغرافيا تعاون مجلسنا، وهو يتباحث مع 13 دولة ومع أكثر من عشرين منظمة ومؤسسة دولية".

وذكر بوتين، أن الحديث يدور عن مصر، وإسرائيل، وصربيا، وستبدأ قريبا المباحثات، حول منطقة التجارة الحرة، مع الهند وسوقها العملاقة.

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ونوه بوتين، بأن الهند تعتبر حاليا، الدولة الأولى في العالم، من حيث وتيرة النمو الاقتصادي، مرحبا بمشاركة رئيسي إيران ومولدوفا، ورئيس وزراء سنغافورة في الجلسة.

وشدد الرئيس الروسي، على أن الاتفاقية الموقعة في يريفان، بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وسنغافورة، "ستخلق ظروفا مواتية لزيادة عمليات الاستيراد والتصدير المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات".

المصدر: "تاس"