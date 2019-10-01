الكرملين: بوتين يناقش الاتفاق النووي والوضع في مضيق هرمز مع روحاني

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديميربوتين سيناقش مع نظيره الإيراني الوضع في مضيق هرمز والتطورات المحيطة باتفاق إيران النووي على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بيريفان اليوم.

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وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن القضايا التي يريد بوتين مناقشتها مع روحاني؟ إن هذا الاجتماع هو استمرار للحوار الذي بدأ قبل بضعة أيام(في قمة أنقرة). لكن اجتماع اليوم سيتم على انفراد ويتناول الوضع المتوتر في منطقة مضيق هرمز، والمسائل المتعلقة لخطة العمل الشاملة المشتركة(اتفاق إيران النووي).

وأكد أنه طالما أن جميع المبادرات لم تسفر حتى الآن عن النتائج المرجوة يبقى الوضع متوترا.

وتسعى روسيا لتخفيف التوتر الذي نشأ نتيجة انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق الذي وقعته سداسية الوسطاء الدوليين مع طهران عام 2015.

وتنصح موسكو طهران بالإبقاء على التزاماتها المنصوص عنها في هذا الاتفاق وعدم التراجع عنها حتى ولو انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، كي لا تسارع واشنطن لرمي كرة التوتر في الملعب الإيراني واتهام طهران بالتنصل من التزاماتها على الرغم من أن البيت الأبيض هو أول من خرق هذا الاتفاق وانسحب منه دون حجة مقنعة.

وعلاوة على اجتماعه المنفرد اليوم مع الرئيس روحاني، يلتقي بوتين أيضا مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكولاي باشينيان، على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأعلى بالعاصمة الأرمينية يريفان.

بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا)، تمت دعوة رئيس مولدوفا كرئيس دولة مراقبة في الاتحاد، بالإضافة إلى الرئيس الإيراني ورئيس وزراء سنغافورة كضيوف شرف".

المصدر: RT