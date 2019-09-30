الأردن يحذر من "الدولار الأسود"

ضبطت السلطات الأردنية اليوم دولارات مزيفة ومخدرات، بعد مداهمة نفذت في العاصمة عمان، إثر ورود بلاغات أمنية بوجود وكر إجرامي في أحد الأحياء.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت صباح الاثنين مكان تواجد شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات إثر معلومات وردت إليهم حول حيازتهما كمية من المخدرات.

وأضاف، أنه ألقي القبض على الشخصين وضبط بحوزتهما 100 رزمة من الدولارات المزيفة التي تستخدم في عمليات الاحتيال، إضافة إلى 5 أكياس من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

وحذر الناطق من التعامل مع كل شخص يدعي امتلاكه لما يسمى "الدولار الأسود" أو الدولار الأقل من سعر السوق واعتباره محتالا، والإبلاغ عنهم مباشرة تجنبا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال بمثل تلك الأساليب.

المصدر: "الغد"