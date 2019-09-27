رئيس مصرف "سبيربنك" تنبأ بثورة في الإدارة الحكومية بالعالم

قال غيرمان غريف، رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي العملاق، إن النماذج القديمة في الإدارة الحكومية، لم تعد تعمل، بسبب التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة.

ويرى غريف، أن المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، غير مستعدة أيضا للتغيرات.

وأشار غريف، في كلمته أمام المؤتمر الـ23 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "إنكوساي" المنعقد في موسكو، إلى أن التطور السريع للابتكارات يقوض النماذج القديمة للإدارة في مجالي الدولة والأعمال، وهو ما يفترض حدوث تغيرات.

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وقال: "نحن نقف على حافة، ضرورة تنفيذ أول ثورة في الإدارة العامة".

وأكد غريف، على أن الثورات الصناعية الأربع، لم تغير بتاتا في نماذج الإدارة الحكومية، التي لا تزال تركز بشكل أساسي حتى الآن، على حل المهمات الروتينية.

وقال: "في العالم الذي عشنا فيه سابقا، شغل هذا العمل البيروقراطي 90٪ من جميع أنشطة أي مدير، سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا في شركات أعمال".

المصدر: kurer-sreda.ru