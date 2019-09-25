البورصة المصرية في المنطقة الخضراء

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، اليوم الاثنين، بعد تراجعه لثماني جلسات متتالية، حيث صعد في مستهل التعاملات بأكثر من واحد بالمئة بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق المصرية، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 1.2% إلى 13327.4 نقطة.

Bloomberg

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية: "أخيرا التقطت السوق أنفاسها بعد وصول أغلب الأسهم لمستويات دعم أصبحت جاذبة في ظل غياب الأخبار السلبية".

من جهته قال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "ما يحدث مجرد استراحة من النزول، لالتقاط الأنفاس بعد ثلاث جلسات من الهبوط المبرح ونحو ثماني جلسات من التراجع المتتالي".

وأضاف: "لقد واصلت السوق التصحيح حتى مستوى 13500 نقطة، لكن الأهم عندما تعاود الضغوط البيعية الظهور من جديد ألا تصل الأسهم لأدنى المستويات السعرية التي سجلتها في جلسة أمس".

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وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.74%، و"بالم هيلز" بنسبة 0.6% و"السويدي إليكتريك" و"سوديك" بنسبة 2.98% لكل منهما، فيما ارتفع سهم "حديد عز" بنسبة 2.2%.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية حتى يونيو 2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.

المصدر: وكالات