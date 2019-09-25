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الحكومة المصرية تتصدى لخسائر البورصة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تتصدى لخسائر البورصة
Reuters
الحكومة المصرية تتصدى لخسائر البورصة
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قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية، حتى يونيو 2020، لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.

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وتأتي تصريحات مدبولي، التي جاءت في بيان صحفي صدر عن مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، بشأن عمليات الطرح بالبورصة، تأتي بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 11% خلال الجلسات الثلاث الماضية، وخسرت أسهمها حوالي 66 مليار جنيه مصري (حوالي 4.04 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وكانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018، عن عزمها إدراج حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

(الدولار = 16.3 جنيه مصري)

المصدر: "رويترز"

 

 

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