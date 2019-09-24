كشف رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية عن إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة، التي تبدأ في 21 مارس 2020، دون الآخذ بعيين الاعتبار إيرادات النفط.

وأوضح محمد باقر نوبخت في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقام، فيما ستصرف العائدات النفطية على المشاريع العمرانية.

ولفت الى أن ثمة 3 مقترحات لتعويض إيرادات النفط في الموازنة العامة، منها إلغاء دعم المحروقات وعبر العوائد الضريبية، وذلك بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي لا تتماشى مع ظروف الحرب الاقتصادية المفروضة.

المصدر: "فارس"