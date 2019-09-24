قال منظمو صندوق المساعدة المالية التابع لشركة "بوينغ" الاثنين، إن الصندوق سيدفع 144500 دولار لكل أسرة من أسر الـ 346 شخصا الذين قتلوا في تحطم طائرتين من طراز بوينغ "737 ماكس 8".

وسيبدأ الصندوق، الذي تم الإعلان عن إنشائه في يوليو ويبلغ حجمه 50 مليون دولار، قبول طلبات التعويض من أقارب الضحايا على الفور.

ولن يطلب من أقارب الضحايا التنازل عن الحق في المقاضاة كشرط مسبق للمشاركة في قبول تعويضات الشركة.

وكانت "بوينغ" قد أوقفت رحلات طائراتها من طراز "737 ماكس 8" منذ مارس الماضي بعد تحطم طائرتين منها في كل من إثيوبيا وإندونيسيا.

المصدر: "رويترز"