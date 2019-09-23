الحكومة الروسية بصدد تنفيذ إصلاحات إدارية ستقلص "جيشا" من الموظفين

تبدأ الحكومة الروسية من العام القادم بتنفيذ إصلاحات شاملة في مجال الإدارة العامة ستقوم في إطارها بتقليصات في عدد موظفيها، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المتبقين.

وقالت النائبة الأولى لوزير المالية الروسي، تاتيانا نيسترينكو، اليوم، إن الحكومة ستبدأ انطلاقا من 2020 بإصلاحات ستؤدي إلى تقليص جيشا من الموظفين على مدار عدة سنوات، لكن الإصلاحات تتضمن زيادة في رواتب الموظفين المتبقين.

وأضافت نيسترينكو، أن الخطة تهدف لزيادة رواتب الموظفين الأكفاء إلى مستوى تنافسي، وذلك عبر ترشيد الكادر الإداري.

وشددت المسؤولة على أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات ليس توفير الأموال، بل استخدام الأموال التي سيتم توفيرها في زيادة أجور الموظفين المدنيين المتبقين.

المصدر: "نوفوستي"