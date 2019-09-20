مصر.. جدل بين الأتمتة والاستغناء عن موظفي القطاع العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري الحكومي، عقب إدخال نظام لأتمتة الخدمات الحكومية.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا الأمر غير صحيح، وأن أتمتة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعى الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها تيسيرا على المواطنين دون الاستغناء عن أي موظف.

المصدر: "اليوم السابع"