تركيا ترفع أسعار البنزين

قال اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي، إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر اعتبارا من اليوم.

لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

يشار إلى أن أسعار الوقود، التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى، بسبب شروط المنافسة.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت مطلع العام الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف السلع، في مسعى لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.

المصدر: وكالات