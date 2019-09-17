تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم بعدما أخبر مصدر سعودي بارز "رويترز" بأن الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعا في البداية بعد تراجعه إثر هجمات.

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر أنه من الممكن أن يتم استعادة الإنتاج الذي فقدناه جراء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مضيفا أن المملكة على وشك استعادة 70% من الإنتاج المفقود والبالغ 5.7 مليون برميل يوميا.

وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 5.4% إلى 65.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 60.50 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعدما قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بنحو 20%، إثر الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق السعودية، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وقالت مصادر إن شركة النفط السعودية "أرامكو" أخطرت بعض مصافي التكرير الآسيوية أنها ستفي بالتزاماتها النفطية رغم الهجمات.

وتتجه أنظار أسواق النفط الآن إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"