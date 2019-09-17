كم يوما تكفي احتياطيات النفط السعودية؟

بعد تعرض منشأتين نفطيتين في السعودية لهجمات وتراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف، كثر الحديث عن الفترة الزمنية التي يمكن لمخزون السعودية أن يغطي الإنتاج المفقود ويلبي طلبات عملائها.

تعتبر السعودية أحد أبرز منتجي النفط في العالم، ووفقا لبيانات 2019، فقد جاءت في المرتبة الثانية وشكل إنتاجها نحو 13% من الإنتاج العالمي، وتعد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تقوم بتصدير خام بقيمة 182.5 مليار دولار.

ووفقا لمصادر تحدثت لـ CNN، فإن السعودية تمتلك احتياطيا يبلغ نحو 200 مليون برميل يتم تحزينه في مخازن تابعة لشركة "أرامكو" في اليابان والصين وهولندا.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الكمية من الخام لتعويض فاقد الإنتاج بعد الهجمات على منشآت نفطية في السعودية، والتي تسببت في خفض إنتاج النفط السعودي اليومي بنحو 5.7 مليون برميل.

واستنادا لتقديرات الإنتاج المفقود، فيمكن لهذا الاحتياطي أن يغطي نحو 40 يوما من الإنتاج المفقود.

المصدر: وكالات