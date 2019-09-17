أين تخزن السعودية نفطها؟

كشفت تقارير عن مخزونات النفط السعودية التي يتم تخزينها داخل وخارج المملكة، ويأتي ذلك في وقت حساس حرج لأكبر مصدر للنفط في العالم، حيث انخفض إنتاجه بنحو النصف جراء هجمات.

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وقالت "أورسا سبيس سيستمز" لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات، إن مخزون النفط الخام في السعودية، الذي تم رصده مطلع الشهر الماضي يخزن في 3 مواقع رئيسة داخل المملكة ويبلغ 73.1 مليون برميل.

وأضافت الشركة أنها لاحظت في 5 سبتمبر الجاري تخزين 39.2 مليون برميل في مرفأ رأس تنورة التصديري الرئيس، و2.8 مليون برميل في الخفجي في الخامس من سبتمبر أيضا، فيما رصدت 31.1 مليون برميل في ينبع في التاسع من الشهر نفسه.

أما عن مخزون السعودية من الذهب الأسود خارج البلاد، فقد كشفت مصادر لـCNN عن أن السعودية تمتلك نحو 200 مليون برميل من الخام في مخازن في اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام.

المصدر: وكالات