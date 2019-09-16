ناقلات النفط تتكدس في موانئ السعودية بعد هجوم "أرامكو"

تنتظر 11 ناقلة نفط عملاقة على الأقل، تحميلها بشحنات النفط الخام في الموانئ السعودية، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، ما أدى إلى خفض إنتاجها إلى النصف.

وأشارت بيانات تتبع السفن من شركة "رفينيتيف" للمعلومات المالية، إلى أن هذه الناقلات تنتظر، اليوم الاثنين، التحميل في موانئ رأس تنورة والجعيمة على الخليج، مقارنة مع خمس سفن يوم الخميس.

وتستطيع الناقلة العملاقة الواحدة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، وأدى التعطل المتنامي في عمليات التحميل إلى زيادة عدد السفن الواقفة بانتظار دورها.

وأظهرت بيانات من "مارين ترافيك" لمعلومات الشحن، أن عدد الناقلات التي غادرت الموانئ السعودية في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر أيلول بلغ 56 سفينة، مقارنة مع 58 في الفترة نفسها من أغسطس.

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وبحسب المصدر نفسه، فقد هبط عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية إلى 59 سفينة في اليومين الماضيين، مقابل 68 في الفترة نفسها قبل شهر.

وقال جريج لويس، العضو المنتدب للشحن البحري والطاقة لدى بنك الاستثمار "بي.تي.آي.جي"، في مذكرة يوم الاثنين: "تم أخذ قطاع ناقلات النفط على حين غرة، وربما يتكبد خسارة مبدئية في الطلب بنحو 2.5 ناقلة عملاقة يوميا".

المصدر: رويترز