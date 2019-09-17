صرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان اليوم، بأن بلاده تدرس زيادة واردات النفط من روسيا، ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض منشآت نفط في السعودية لهجمات أدت لتقليص نحو نصف إنتاجها.

إقرأ المزيد

وقال برادان، الذي اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الكبيرة "روس نفط" إيغور سيتشن، إن أربع شركات هندية أيضا تخطط لزيادة الاستثمار في حقول نفط روسية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يحدد المسؤول الهندي فيما إذا كانت زيادة الطلب من الهند على الخام الروسي مرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط في شرق المملكة، ما أثر على إنتاج النفط السعودي وألقى بظلاله على 5% من إمدادات النفط العالمية.

وتعد الهند أحد أبرز مشتري النفط السعودي، حيث تحتل المرتبة الرابعة بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ووفقا لتقارير إعلامية فإن الهند تستورد نحو 740 ألف برميل يوميا من الخام من المملكة.

المصدر: وكالات