روسيا تعلق على احتمال زيادة إنتاجها النفطي بعد استهداف "أرامكو"

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن دراسة الآثار المترتبة على الهجوم على منشآت النفط السعودية تحتاج إلى وقت من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

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وأضاف بيسكوف، أنه من غير الواضح كيف ستتعامل السعودية مع آثار الهجمات على منشآتها النفطية، والتي دفعت أسعار النفط للارتفاع بنسبة 20% الاثنين.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال فيما إذا طلب من روسيا زيادة إنتاجها النفطي لتعويض النقص الحاصل من تراجع إنتاج السعودية بعد الهجمات.

وفيما يتعلق باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عرضة على السعودية لشراء إحدى منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" أو"إس-400"، قال بيسكوف، إن السعودية لم ترد على اقتراح الرئيس بوتين.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأدت الهجمات إلى خفض إنتاج النفط في السعودية بنحو النصف، وأثرت على نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 20%، مسجلة أكبر ارتفاع يومي في نحو 28 يوما.

المصدر: وكالات روسية