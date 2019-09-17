أسعار النفط تتجه إلى المنطقة الحمراء بعد الصدمة

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء على الرغم من وجود قلق من رد عسكري على الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية والتي تسببت في خفض إنتاجها بواقع النصف وقادت لأكبر صعود للأسعار في عقود.

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وأثار هجوم يوم السبت احتمال حدوث هزة كبيرة للإمدادات في السوق، التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العالمي، في ظل النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام "برنت" بواقع 30 سنتا إلى 68.72 دولار للبرميل، فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 57 سنتا إلى 62.33 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار الخام الاثنين بنحو 20% في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر ارتفاع يومي في نحو 30 عاما، لكنها أغلقت التعاملات على ارتفاع نسبته 15%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين، لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب. من جهتها رفضت طهران هذه الاتهامات.

المصدر: "رويترز"