البحرين تؤكد استمرار تشغيل مصفاة "بابكو"

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين عن استمرار تشغيل الوحدات بمصفاة "بابكو" النفطية بصورة آمنة، دون أي تأثير على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الهيئة قولها، إن "جميع مرافقنا تواصل عملياتها التشغيلية بصورة آمنة، كما نواصل إطلاع جميع الأطراف ذات الصلة على تطورات الموقف وما سنقوم بعمله استجابة لتلك الأحداث، مع الاستمرار في تحديث خططنا في ضوء التطورات والمستجدات الجديدة في هذا الشأن".

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وأضافت الهيئة أنها على اتصال دائم بالمسؤولين في المرافق المتضررة بشركة "أرامكو" السعودية، وتواصل "تقييم الموقف وتأثيراته على عملياتنا التشغيلية".

وأكدت الهيئة البحرينية أن "عمليات تزويد مصفاة (بابكو) بالنفط الخام مستمرة حسب الإجراءات المتبعة لخطة استمرارية العمل، بما يحافظ على الاستمرارية التشغيلية للمصفاة".

وأوضحت الهيئة أن شركة "بابكو" قامت بتفعيل خطط استمرارية العمل في "استجابة عاجلة" للأحداث الأخيرة في السعودية، حيث تعرضت منشآت نفطية لـ "أرامكو" للقصف بطائرات مسيرة.

وكانت مصادر قد ذكرت لوكالة "رويترز" أن السعودية أغلقت خط أنابيب النفط الخام إلى البحرين بعد الهجمات على منشآت "أرامكو".

المصدر: بنا