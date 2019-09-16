نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، اليوم الاثنين، أن السعودية أغلقت خط أنابيب النفط الخام إلى البحرين بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" في السعودية.

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وقال أحد المصادر إن خط الأنابيب الذي ينقل ما بين 220 ألفا و230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة النفط السعودية "أرامكو" الحكومية إلى شركة "بابكو" البحرينية، أغلق بعد هجوم السبت الذي قلص إنتاج الخام الخفيف.

وقالت المصادر إن "بابكو" تعمل على تأمين السفن لجلب نحو مليوني برميل من الخام السعودي نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حينها أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا.

ونقلت "رويترز" اليوم عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إن الرياض تدرس تأجيل طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، وذلك بعد تعرض منشآت نفطية تابعة للشركة السعودية لهجمات السبت الماضي.

المصدر: "رويترز"