 
مباشر

مصادر لـ"رويترز": السعودية قد تحتاج شهورا للعودة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي من النفط

مال وأعمال

مصادر لـ
Reuters
أعمدة الدخان تبعث من منشأة النفط في بقيق بالسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meon

نقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، وذلك بعد تراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف عقب هجمات على منشآت نفطية.

إقرأ المزيد
توقعات بتحليق سعر برميل النفط حتى 100 دولار جراء الهجوم على السعودية
توقعات بتحليق سعر برميل النفط حتى 100 دولار جراء الهجوم على السعودية

وعن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السعودية من الهجمات، قال أحد المصادر، إن "الوضع ما يزال سيئا".

وفي وقت سابق، قال مصدران إن "أرامكو" أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء الهجمات، التي تسببت في انخفاض الإنتاج السعودي بنحو النصف أو بنسبة 5% من الإمدادات العالمية.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي نحو نصف إنتاجها، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ربما هو الأغلى في العالم.. سرقة مرحاض قيمته مليون جنيه إسترليني من قصر بريطاني