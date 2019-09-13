الصين تعفي بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم العقابية

قالت وكالة "شينخوا" اليوم الجمعة، إن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية، في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية بين الصين وواشنطن.

وقالت الوكالة: "تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم، بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية"، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.

وذكرت الوكالة نقلا عن سلطات لم تسمها أن الصين تملك "آفاقا واسعة" لاستيراد منتجات زراعية أمريكية مرتفعة الجودة.

وأضافت: "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".

وقدمت الولايات المتحدة والصين بذلك بوادر على انحسار التوترات بينهما، وذلك مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أمريكية، وإرجاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.

وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على منتجات زراعية أمريكية، بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو 2018، وإضافة لذلك، رفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5% وعلى لحم الخنزير بنسبة 10% في الأول من سبتمبر الجاري.

المصدر: "رويترز"