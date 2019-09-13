قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا لا تخطط للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية في العام الجاري، أما في 2020، فستقترض باليورو أو اليوان، وليس بالدولار.

وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية: "في العام المقبل، سنقترض بعملات صعبة أخرى وليس بالدولار. في هذا العام، لا توجد لدينا حتى الآن، أي خطط للدخول إلى سوق الاستقراض المالي الخارجية. لقد نفذنا برنامجنا وتجاوزناه. في العام المقبل، سننظر في الظروف. قد يتم الاستقراض باليورو أو اليوان الصيني".

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وفي مارس من هذا العام، أصدرت وزارة المالية الروسية سندات مقومة باليورو بقيمة 3 مليارات دولار، وستصبح مستحقة في مارس 2035، بالإضافة إلى إصدار سندات مقومة اليورو بقيمة 750 مليون يورو تستحق في عام 2025.

وفي يونيو، مددت وزارة المالية الروسية إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2029 وبقيمة مليار دولار تستحق في عام 2035.

المصدر: "تاس"