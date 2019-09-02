قبرص تسدد لروسيا مسبقا قرضها بقيمة 2.5 مليار يورو

سددت جمهورية قبرص بشكل مسبق المبلغ المتبقي من القرض الذي منحته موسكو لنيقوسيا عام 2011، وتبلغ قيمته الإجمالية 2.5 مليار يورو.

وأعادت الحكومة القبرصية، اليوم الاثنين، الجزء الأخير من القرض وقدره 1.56 مليار يورو.

وقال وزير المالية القبرصي، هاريس غيورغياديس، عبر "تويتر": "القرض الروسي تم سداده بالكامل قبل فترة وجيزة".

وفي أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن نيقوسيا تدرس إمكانية سداد القرض المترتب عليها بشكل مسبق، والذي حصلت عليه ضمن مساعيها لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة ضربتها وقتذاك.

وتوصلت روسيا وقبرص، في ديسمبر 2011، إلى اتفاق حكومي بشأن توفير قرض مالي بقيمة 2.5 مليار يورو بفائدة سنوية تبلغ 4.5%، على أن يتم سداد القرض بدفعة واحدة بتاريخ 1 يوليو 2016.

لكن الحكومة القبرصية طلبت من موسكو في 2013 إعادة هيكلة القرض بسبب الوضع المالي المتردي في البلاد، فاستجابت موسكو للطلب ووافقت على تخفيض الفائدة إلى 2.5% سنويا، وإعادة جدولة فترة السداد إلى ما بين 2018 و2021.

المصدر: وكالات