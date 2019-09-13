أول شحنة غاز مسال من روسيا إلى ليتوانيا

قامت ليتوانيا بشراء شحنة غاز طبيعي مسال من روسيا وذلك للمرة الأولى في تاريخها، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

ووفقا لتقارير صحيفة "كوميرسانت" الروسية فإن ليتوانيا قامت بشراء شحنة من الغاز المسال من مشروع "يامال للغاز المسال" في منطقة القطب الشمالي، وستشحن دفعة الغاز هذا من روسيا إلى ميناء كلايبيدا المطل على بحر البلطيق بواسطة ناقلة غاز فرنسية.

ورغم أن الغاز روسي لكن أطراف الصفقة أوروبية، إذ أن البائع هو شركة "توتال" الفرنسية، الشريك في مشروع يامال، فيما المشتري هو شركة طاقة حكومية في ليتوانيا.

وأطلقت روسيا في السنوات الماضية عدة مشاريع في مجال الغاز المسال لتعزيز موقعها في سوق الطاقة العالمي، ومن هذه المشاريع "يامال للغاز المسال" و"أركتيك إل إن جي-2".

وتعتبر روسيا أكبر مزود للغاز الطبيعي بالنسبة لأوروبا، فبالإضافة لتوريدات الغاز المسال تقوم روسيا بضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتوفير نحو 30% من احتياجاتها.

المصدر: "كوميرسانت"