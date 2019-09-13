 
مباشر

وزير الخزانة: الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل قرن

مال وأعمال

وزير الخزانة: الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل قرن
Reuters
وزير الخزانة: الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل قرن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me9b

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل 100 عام، إذا نجح مسعى لإصدار سندات لأجل 50 عاما.

وفي مقابلة بثت على الإنترنت، قال منوتشين "إذا وجد طلب مناسب فسنصدر سندات لأجل 50 عاما".

وأضاف الوزير الأمريكي، أنه إذا نجحت تلك السندات فإن الولايات المتحدة "ستدرس" سندات لأجل 100 عام.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كاميرا للآباء توثق انطباعاتهم كما يراها أطفالهم