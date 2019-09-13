وزير الخزانة: الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل قرن

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل 100 عام، إذا نجح مسعى لإصدار سندات لأجل 50 عاما.

وفي مقابلة بثت على الإنترنت، قال منوتشين "إذا وجد طلب مناسب فسنصدر سندات لأجل 50 عاما".

وأضاف الوزير الأمريكي، أنه إذا نجحت تلك السندات فإن الولايات المتحدة "ستدرس" سندات لأجل 100 عام.

المصدر: "رويترز"