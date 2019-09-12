وافقت الحكومة السورية مؤخرا على إقرار خطة "إسعافية" لإعادة الإعمار للوزارات عام 2019، حيث تم تحديد المشاريع المراد تنفيذها خلال العام الجاري، والمبالغ المخصصة لكل مشروع.

وفيما يخص وزارة الصناعة السورية والمؤسسات التابعة لها، فقد تقرر تزويدها بمبلغ مليار ليرة سورية في الخطة الإسعافية، لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة.

والجزء الأكبر من هذا المبلغ تم تخصيصه لشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية في سوريا، حيث تقرر تقديم 726.9 مليون ليرة، لتنفيذ مشروع استكمال إعادة تأهيل مقر شركة الإنشاءات المعدنية في ضواحي العاصمة دمشق.

وتم تزويد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمبلغ 160 مليون ليرة، لعدد من المشاريع، أما المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، فقد تم دعمها بمبلغ 100 مليون ليرة لإسعاف بعض الشركات.

يذكر أن الحكومة السورية خصصت مبلغ 5.4 مليارات ليرة لإنقاذ شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.

المصدر: "الوطن"