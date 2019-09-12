أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من 2019، أي بمعدل 5 رخص يوميا، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وذكرت الهيئة في تقرير نشرته الأربعاء، أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي التي تم إصدارها في الربع الثاني تعادل أكثر من الضعف مما تم إصداره في نفس الفترة من 2018.

وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، فالولايات المتحدة بعدد 23 رخصة، وفقا للتقرير.

#هيئة_الاستثمار تصدر تقرير الربع الثاني لمستجدات الاستثمار في المملكة. أكثر من 291 رخصة تم إصدارها لاستثمارات أجنبية، بمتوسط 5 رخص يومياً، بمعدلات تفوق الضعف لنفس الفترة من العام الماضي #استثمر_في_السعودية



تعرف على أهم مستجدات الاستثمار في المملكة https://t.co/vwCCB5WSy6pic.twitter.com/iEFjNRatyT — #SAGIA 🇸🇦 هيئة_الاستثمار# (@SAGIAgov) September 11, 2019

أما عربيا فقدت شهدت السعودية في الربع الثاني توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات.

وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 كافة القطاعات المستهدفة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة.

المصدر: RT