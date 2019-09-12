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هيئة الاستثمار السعودية تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي في المملكة

مال وأعمال

هيئة الاستثمار السعودية تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي في المملكة
Reuters
هيئة الاستثمار السعودية تنشر بيانات الاستثمار الأجنبي في المملكة
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أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من 2019، أي بمعدل 5 رخص يوميا، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وذكرت الهيئة في تقرير نشرته الأربعاء، أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي التي تم إصدارها في الربع الثاني تعادل أكثر من الضعف مما تم إصداره في نفس الفترة من 2018.

وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، فالولايات المتحدة بعدد 23 رخصة، وفقا للتقرير.

أما عربيا فقدت شهدت السعودية في الربع الثاني توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات.

وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 كافة القطاعات المستهدفة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة.

المصدر: RT

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