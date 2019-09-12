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كيف يريد ترامب معاجلة مسألة الديون الأمريكية؟

مال وأعمال

كيف يريد ترامب معاجلة مسألة الديون الأمريكية؟
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة في إعادة تمويل الديون الأمريكية بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا.

كما ألقى ترامب باللوم على رئيس البنك المركزي الأمريكي جاي باول عن تبديد "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر" الأربعاء "يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع.. المعدل الأدنى (للفائدة). إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي الذي لا يسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل".

المصدر: "رويترز"

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