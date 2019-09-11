مع ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، صعدت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها دول عربية.

وبناء على مجلس الذهب العالمي، الذي يصدر تقريرا شهريا حول احتياطيات دول العالم من المعدن النفيس، فقد ارتفع متوسط سعر أونصة الذهب من 1323.25 دولار سجلتها في مارس الماضي إلى 1427 دولارا في يوليو الماضي.

Bloomberg

وفيما يلي جدول يظهر المكاسب التي جنتها دول عربية من ارتفاع أسعار المعدن النفيس، علما أن هذه الدول لم تغير احتياطيها من الذهب منذ مارس الماضي، بناء على بيانات مجلس الذهب العالمي.

المصدر: RT