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ما جنته دول عربية من ارتفاع الذهب؟

مال وأعمال

ما جنته دول عربية من ارتفاع الذهب؟
Reuters
ما جنته دول عربية من ارتفاع الذهب
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مع ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، صعدت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها دول عربية.

وبناء على مجلس الذهب العالمي، الذي يصدر تقريرا شهريا حول احتياطيات دول العالم من المعدن النفيس، فقد ارتفع متوسط سعر أونصة الذهب من 1323.25 دولار سجلتها في مارس الماضي إلى 1427 دولارا في يوليو الماضي.

ما جنته دول عربية من ارتفاع الذهب؟
Bloomberg
منحى تطور سعر أونصة الذهب في نحو 5 أعوام

وفيما يلي جدول يظهر المكاسب التي جنتها دول عربية من ارتفاع أسعار المعدن النفيس، علما أن هذه الدول لم تغير احتياطيها من الذهب منذ مارس الماضي، بناء على بيانات مجلس الذهب العالمي.

ما جنته دول عربية من ارتفاع الذهب؟

 المصدر: RT

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