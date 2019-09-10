قالت وزيرة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ترى فرصة لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة وسط الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين.

وقالت الوزيرة روهصار بكجان، في مؤتمراصحفي مشترك مع وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس: "رأينا أن المشاكل بين الولايات المتحدة والصين ستخلق فرصة كبيرة للتجارة في مختلف القطاعات".

وأضافت الوزير: "أبدينا للجانب الأمريكي استعدادنا لتقديم سلع"، وهو الأمر الذي يدعم الهدف الطموح المتمثل في زيادة حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة لأربعة أمثالها، أي إلى 100 مليار دولار سنويا.

وذكرت بكجان أن التجارة والاستثمار سيكونان الموضوع الرئيس حين يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في وقت لاحق هذا الشهر.

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، إزالة الحواجز التجارية خلال محادثات تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية كثيرا.

ووفقا لبيانات أمريكية، فإن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ في 2017 نحو 24 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"