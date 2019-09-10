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وزير النفط العراقي: نقترب من الوصول إلى إنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميا

مال وأعمال

وزير النفط العراقي: نقترب من الوصول إلى إنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميا
Reuters
وزير النفط العراقي: نقترب من الوصول إلى إنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميا
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قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، إن العراق يقترب من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا.

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وأوضح الغضبان، خلال تصريحات له على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، أن "العراق ما يزال يحرق نصف إنتاج الغاز المصاحب، وذلك حتى نهاية العام الماضي، لكن المشروعات الجديدة لتحويل الغاز إلى سائل ستسهم في حل المشكلة".

وأضاف أن "العراق ملتزم بالامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لتقليص الإمدادات والصادرات التي انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب".

وأشار الغضبان إلى أن "مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا"، لافتا إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج في إطار الاتفاق بين أوبك وحلفائها".

المصدر: RT

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