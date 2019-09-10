خفض البنك المركزي الروسي توقعاته لأسعار النفط خلال العامين الجاري والمقبل، ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لضغوطات بفعل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وقلص المركزي الروسي، في السيناريو الأكثر تفاؤلا، متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري من ماركة النفط الروسي Urals من 70 دولارا إلى 63 دولارا.

فيما خفض توقعاته للعام القادم من 75 دولارا للبرميل إلى 65 دولارا للبرميل، وأبقى توقعاته للعام 2021 كما هي عند 75 دولارا للبرميل.

ويتخوف اقتصاديون من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود خلال العام الحالي والقادم في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: وكالات