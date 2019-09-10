في يوم عيد ميلاده.. أحد أهم أغنياء العالم يترك منصبه!

ترك الملياردير الصيني جاك ما، الثلاثاء منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا"، وللمفارقة تصادف اليوم الذكرى الـ20 لتأسيس مجموعة التجارة الإلكترونية وعيد الميلاد الـ 55 لجاك ما.

وقد أعلن جاك ما في نفس اليوم من العام الماضي، أنه سيستقيل من منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" بعد عام واحد.

واستقالة الملياردير من هذا المنصب لا تعني أنه سيغادر مجموعة "علي بابا"، حيث لا يزال شريكا في المجموعة.

وحول الخطط بعد الاستقالة، قال جاك ما، في وقت سابق، إن استقالته من المنصب لا تعني أبدا تخليه عن ريادة العمل أو تقاعده، مؤكدا أنه لن يتوقف عن العمل، وأن "علي بابا" هي مجرد أحد أحلامه، وأنه لا يزال شابا اليوم، وعنده أفكار كثيرة أخرى.

وأفادت بعض التقارير في العام الماضي بأن جاك ما سيركز على العمل الخيري المتعلق بالتعليم بعد استقالته، وفي هذا الصدد، أسس في عام 2014 صندوقا يعمل على تحسين التعليم في المناطق الريفية الصينية.

يشار إلى أن الملياردير الصيني قد استقال في 2013 من منصب المدير التنفيذي لـ"علي بابا"، كما أنه استقال من مناصب الممثل القانوني ورئيس مجلس الإدارة للعديد من الشركات التابعة لمجموعة "علي بابا".

ويعد جاك ما أحد أغنى أغنياء العالم، حيث تبلغ ثروته 38.6 مليار دولار، ويحتل المرتبة الـ21 عالميا في قائمة مليارديريات العام، وفقا لتصنيف "فوربس".

المصدر: "صحيفة الشعب اليومية"