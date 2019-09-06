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مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز

مال وأعمال

مصر تنضم لمنظمة منتجي البترول والغاز
Globallookpress
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أعلنت المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGP، عن انضمام مصر للأعضاء الجدد، وذلك بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة، وتمثل مصر الهيئة العامة للبترول.

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ويبلغ أعضاء المنظمة الدولية لمنتجي البترول والغاز OLGP، بعد انضمام هيئة البترول المصرية، 84 عضوا، ينتجون 40% من النفط والغاز في العالم، حيث يعمل الأعضاء في جميع المناطق المنتجة من أمريكا الشمالية والجنوبية، إفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط، بحر قزوين، آسيا وأستراليا.  

وتتيح هذه العضوية العديد من الميزات للهيئة المصرية العامة للبترول، منها إرساء الإطار العام والخطوط الإرشادية لإدارة نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى الهيئة والشركات التابعة لها.

المصدر: وكالات

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