لماذا ينخفض الدولار في مصر؟

تواصل العملة الأمريكية انخفاضها أمام نظيرتها المصرية، وبلغ سعر صرف الدولار في مصر الخميس 16.44 جنيه بعدما كان في وقت سابق عند مستوى الـ18 جنيها.

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وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع الدولار، قالت المحللة حنان رمسيس، في تصريحات لـRT، إن انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الدولار في البنوك التجارية إلى 3%، بالتزامن مع إعلان المركزي المصري عن ارتفاع احتياطياته الدولية ساعدا على تراجع العملة المصرية.

وأشارت إلى أن زيادة الاحتياطيات دفعت المتعاملين إلى عدم استخدام الدولار كسلعة، في ظل وفرة الدولار بفضل تحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة.

وتوقعت الخبيرة تراجع الإقبال على الدولار في مصر، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر صرفه وارتفاع الجنيه.

يذكر أن الدولار قد تراجع أمس بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث انخفض في غضون ساعات قليلة بنحو 8 قروش في 9 بنوك مصرية.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT