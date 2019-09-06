قررت القاهرة وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها، في خطوة تهدف لدعم المنتجين في مصر، في ظل تدني أسعار منتجات الدواجن بالسوق المحلية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى.

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وجاء القرار اليوم عقب اجتماع بين الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة. وقال رئيس الاتحاد نبيل درويش عقب الاجتماع إن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.

وأضاف درويش، أن الاجتماع خلص إلى:

- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية،

- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجاري نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة،

- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على 200 منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية