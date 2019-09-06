طالب رئيس الوزراء المصري، الخميس، ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" المصري، بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال اجتماع حكومي بإطلاق البرنامج، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيسهم في توفير وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأشار إلى أن هناك وحدة بالفعل في الحكومة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

المصدر: "اليوم السابع"