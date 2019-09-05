زادت تركيا احتياطياتها من الذهب خلال الشهر الماضي بواقع 6.6 طن لتصل بحلول سبتمبر الجاري إلى 320.7 طن، وفقا للتقرير الشهري الذي ينشره مجلس الذهب العالمي.

وصعدت احتياطيات تركيا من المعدن النفيس من 314.1 طن إلى 320.7 طن. ووفقا للبيانات فقد حافظت تركيا على المرتبة الـ18 عالميا في قائمة أكثر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وتستثني البيانات التركية، احتياطيات الذهب التي تملكها المصارف التجارية والمحفوظة في البنك المركزي التركي بموجب آلية خيارات الاحتياطي ROM.

وتلتزم البنوك التركية، بموجب القانون التركي، بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، في خطوة احترازية تحسبا من أي مخاطر إفلاس.

واقتربت تركيا بذلك من السعودية حيث بات يفصلها عنها 3 أطنان من المعدن الأصفر، وتشير البيانات إلى أن احتياطيات المملكة من الذهب بلغت في سبتمبر نحو 323 طنا.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا باحتياطيات الذهب، والتي تشكل 2.8% فقط من إجمالي احتياطياتها.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بحجم احتياطي الذهب، حيث بلغ احتياطي الذهب لديها 8133 طنا، فيما حلت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3366 طنا، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ2451 طنا.

المصدر: وكالات