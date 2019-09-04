أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأربعاء، إعادة شحنة من البطاطا لإصابتها بآفة "خنفساء كولورادو"، إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية.

وقالت الهيئة في بيان: "أعادت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى إرسالية مادة البطاطا وبحمولة ما يقارب 14 طنا إلى الجانب الإيراني بسبب إصابتها بمرض زراعي - خنفساء كولورادو- استناد إلى الكشف المنجز من قبل دائرة الحجر الصحي الزراعي في المنفذ".

وأضاف البيان، أنه "جرى إعادة 480 كغم من حافظات الطعام البلاستيكية الشفافة والتي تستخدم مرة واحدة إلى الجانب الإيراني من قبل اللجنة المشكلة وتحت الإشراف الجمركي لعدم استيفائها في الفحص من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية العراقي".

المصدر: فيسبوك هيئة المنافذ الحدودية في العراق