النفط يتعافى بعد بيانات صينية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو شهر خلال الجلسة السابقة، بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.53% إلى 58.57 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 54.28 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو شهر الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس الماضي، للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس من العام الجاري.

لكن الأسواق العالمية ارتفعت الأربعاء، بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الطلبيات الجديدة، مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام.

المصدر: "رويترز"