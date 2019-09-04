الحريري يراهن على استقرار الليرة

أكد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أن إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 مقابل الدولار، هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة.

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ولفت الحريري في حديث تلفزيوني اليوم الأربعاء، إلى أن حكومته تريد خفض العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

تصريح الحريري، جاء بعد أيام من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عن ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من شهر أغسطس 2019، ليقارب في نهاية هذا الشهر 38.660 مليار دولار باستثناء الذهب.

وكان الحريري كشف أن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة، مضيفا أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.

وقال إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وأشار الحريري إلى أن خفض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل عشرة أيام كان تحذيرا من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر التغييرات، حيث يقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني طيلة سنوات من نمو اقتصادي متدن.

المصدر: "CNBC"+"رويترز"