قال مصدر بقطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، إنه سيتم طرح عدة مواقع للتنقيب عن الذهب في البلاد بمجرد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد.

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وأضاف المصدر وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن معظم المواقع التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة تقع في وسط وجنوب الصحراء الشرقية، متوقعا أن يتم طرح تلك المواقع خلال عام 2020.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من وضع خريطة مواقع الذهب الجديدة استعدادا لطرحها بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد قائلا: "الذهب موجود وبكميات اقتصادية".

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية في منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتي تعمل في منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية.

وكانت هيئة الثروة المعدنية في مصر قد طرحت خلال عام 2017، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهي مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكاري، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، وموقع آخر بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

المصدر: اليوم السابع