مصر تسعى لمسح البحر الأحمر للبحث عن الذهب الأسود

أعلنت وزارة البترول المصرية أن البلاد تبحث أنشطة المسح السيزمي لمنطقة البحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس، مع شركة "شلمبرغير" العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط.

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وأضافت الوزارة في بيان لها أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، استقبل معن رزوقي رئيس شركة "شلمبرغير" العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط، وكريم بدوي المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط، حيث تم بحث المشروعات المشتركة بين قطاع البترول في مصر وشركة "شلمبرغير" في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر الأحمر، والتي تشمل أنشطة المسح السيزمي، وتجميع البيانات باستخدام أحدث التقنيات وخبرات "شلمبرغير" في إطار العمل على زيادة معدلات الإنتاج، من الحقول القديمة خاصة.

وتضمن اللقاء بحث تقدم العمل في مشروع تجميع البيانات السيزمية باستخدام التقنيات الحديثة في منطقة خليج السويس، بهدف إعداد دراسة للمفاهيم الجيولوجية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة تمهيدا لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية.

ناصر حاتم

المصدر: RT