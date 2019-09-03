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انخفاض التضخم في تركيا

مال وأعمال

انخفاض التضخم في تركيا
Reuters
انخفاض التضخم في تركيا
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تراجع التضخم السنوي في تركيا بأقل من المتوقع إلى 15.0% في أغسطس الماضي، مواصلا هبوطه بعد أزمة شهدتها العملة التركية العام الماضي.

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وحسب استطلاع لوكالة "رويترز"، فإن مؤشر أسعار المستهلكين كان من المتوقع أن يسجل 15.51% منخفضا من 16.65% في شهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن أكبر تراجع في شهر أغسطس كان في أسعار النقل، التي هبطت بنسبة 1.94%، بينما هبطت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.77%.

ويمهد انخفاض التضخم الطريق أمام البنك المركزي التركي لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة الرئيسية قبل نهاية العام الجاري على الأرجح.

المصدر: "رويترز"

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